Okupatori izraelit mbeti në liri pasi vrau aktivistin palestinez

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Një pushtues izraelit mbeti në liri pasi qëlloi për vdekje aktivistin palestinez, Awdah Hathaleen në Khalil në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas një hetimi mjekoligjor të lëshuar të mërkurën nga grupi palestinez i të drejtave Al-Haq, transmeton Anadolu.
Hetimi zbuloi se Yinon Levi qëlloi në mënyrë të paligjshme Hathaleen, 31-vjeç, në fshatin Umm al-Kheir në Masafer Yatta më 28 korrik 2025, pavarësisht se nuk u përball me asnjë kërcënim të afërt.
Sipas lajmit, Hathaleen po qëndronte pas gardhit të qendrës komunitare të fshatit, duke filmuar ngjarjet me telefonin celular, kur Levi e qëlloi atë nga rreth 30 metra larg.
"Të shtënat ndodhën në mungesë të ndonjë kërcënimi të afërt për jetën e Levit," përfundoi hetimi, duke vënë në dukje se Hathaleen ishte i paarmatosur dhe "nuk përbënte asnjë rrezik në momentin që u qëllua".
Raporti thoshte se Levi u largua nga njerëzit përreth tij, zgjati plotësisht krahun dhe drejtoi armën e tij në Hathaleen përpara se të qëllonte në orën 17:29. Plumbi e goditi aktivistin në gjoks.
Ai tha se Levi qëlloi një të shtënë të dytë në drejtim të ndërtesave të banimit aty pranë pesë sekonda më vonë përpara se të rimbuste armën e tij ndërsa banorët e çuan Hathaleen në një ambulancë.
- Hetimi
Hetimi tha se arma e përdorur ishte në përputhje me një pistoletë gjysmë automatike IWI Masada 9 mm të prodhuar nga "Israel Weapon Industries".
Sipas raportit, incidenti filloi pasi një ekskavator hyri në tokën palestineze në pronësi private dhe dëmtoi pemë dhe një gardh. Operatori i saj, i identifikuar si Rony Avraham, dyshohet se e goditi në kokë kushëririn e Hathaleen Ahmad me çekiçin hidraulik të makinës.
Hetimi tha se forcat ushtarake dhe policore izraelite nuk e trajtuan Levin ose Avrahamin si të dyshuar për krime. Levi "nuk u ndalua ose u arrestua në një mënyrë në përputhje me procedurat standarde të arrestimit", ndërsa Avraham nuk u kap.
Sipas lajmit, një gjykatë izraelite më vonë urdhëroi lirimin e Levit nën tre ditë arrest shtëpiak pasi pranoi pjesërisht pretendimin e tij për vetëmbrojtje. Levi "u lejua të qëndronte i lirë pavarësisht vrasjes së Awdah Hathaleen".