Okupatorët izraelitë djegin një shtëpi palestineze ndërsa ushtria urdhëron shkatërrim në gjithë Bregun Perëndimor

Tarek Chouiref
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Okupatorët izraelitë dogjën një shtëpi palestineze dhe detyruan një familje të largohet pasi bastisën shtëpi dhe sulmuan banorët në fshatin Jalud në jug të Nablusit, ndërsa forcat izraelite ndaluan një çift palestinez dhe lëshuan njoftime për shkatërrimin e pesë shtëpive në Hebron, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Dëshmitarët thanë për Agjencinë Anadolu se dhjetëra okupatorë ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Jaludit, duke sulmuar banorët, bastisur disa shtëpi dhe duke vandalizuar pronën.
Banorja palestineze Um Shadi al-Tubasi tha se okupatorët detyruan familjen e saj të largohej nga shtëpia pasi e bastisën, i vunë zjarrin dhe sulmuan anëtarët e familjes.
"Për 10 ditë, kemi jetuar në frikë të vazhdueshme. Natën, sulmet e tyre përshkallëzohen dhe përpiqen të na detyrojnë të largohemi nga shtëpia jonë, dhe ne u themi se kjo është shtëpia jonë. Kam frikë për jetën e fëmijëve të mi, jo për timen", tha ajo.
Kreu i këshillit të fshatit Jalud, Raed al-Nasser, tha se aktiviteti i vendbanimeve izraelite në fshat daton që nga viti 1975, me 10 vendbanime dhe poste tashmë të ndërtuara në tokën e tij dhe dy të tjera aktualisht në ndërtim.
Ai tha se afro 17.000 dynymë nga 23.000 dynymë të Jaludit janë konfiskuar për zgjerimin e vendbanimeve.
Sipas mjekut lokal dhe aktivistit Bashar al-Qaryouti, ekipet e ambulancës trajtuan 15 të plagosur, përfshirë gra dhe fëmijë, pasi okupatorët sulmuan banorët me gurë dhe shkopinj.
Lëndimet përfshinin mavijosje, fraktura dhe disa raste të asfiksimit të shkaktuara nga zjarri në shtëpi, tha ai.
Në Hebronin jugor, forcat izraelite ndaluan banorin palestinez Shadi Khalil Gheith dhe bashkëshorten e tij, Doaa Khader Nassar, nga shtëpia e tyre në qytetin Yatta, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.
Autoritetet izraelite gjithashtu lëshuan njoftime për prishjen e pesë shtëpive dhe një stalle delesh në fshatin Birin, në juglindje të Hebronit.
Kreu i këshillit të fshatit, Farid Barqan, tha se forcat izraelite bastisën zonën dhe u dorëzuan urdhra për prishje disa banorëve.
Forcat izraelite kryejnë bastisje të përditshme në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke sulmuar burra, gra dhe fëmijë, ndërsa gjithashtu prishin shtëpi dhe objekte palestineze me arsyetimin e mungesës së lejeve të ndërtimit.
Më shumë se 1.150 palestinezë janë vrarë dhe mijëra janë plagosur në sulmet nga forcat e ushtrisë izraelite dhe okupatorët në gjithë Bregun Perëndimor që nga tetori 2023, sipas të dhënave zyrtare palestineze.