OKB shpreh “shqetësim të madh” për sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në flotiljen humanitare drejt Gazës

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
OKB ka deklaruar se është “shumë e shqetësuar” për sigurinë e aktivistëve në bordin e flotiljes humanitare globale Sumud me destinacion Gazën, pas sekuestrimit të konvojit nga Izraeli, transmeton Anadolu.
“Jemi shumë të shqetësuar për sigurinë e të gjithë atyre që ndodhen në bord. Ata duhet të mbrohen dhe duhet të jenë të sigurt”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për media, duke shtuar se e drejta ndërkombëtare në det të hapur duhet të respektohet.
I pyetur nëse sekretari i përgjithshëm i OKB-sw, Antonio Guterres, do të këmbëngulte se ndalimi i aktivistëve të flotiljes përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare, Dujarric tha: “Nuk mendoj se kemi të gjitha detajet se si është kryer kjo, por nuk duket se është bërë në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare”,
Dujarric gjithashtu përsëriti thirrjet për Izraelin që të lehtësojë kufizimet ndaj ndihmës humanitare që hyn në Rripin e Gazës.
“Le të kujtojmë se mënyra më e mirë për të futur ndihmën humanitare është përmes kanaleve zyrtare dhe për ta bërë këtë në vëllime më të mëdha duhet të shohim që Izraeli të heq një sërë pengesash dhe barrierash që janë vendosur dhe që nuk na lejojnë të sjellim ndihmën e nevojshme”, tha ai.
Dujarric theksoi mungesa kritike të pjesëve rezervë për gjeneratorë dhe stacione pompimi, grumbullimin e mbeturinave të ngurta dhe mungesën e materialeve të nevojshme për rindërtimin e strehimeve në shkallë të gjerë në enklavën e rrethuar.