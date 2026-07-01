OKB: Rreth 40 për qind e më shumë se 1 milion të zhvendosurve në Liban janë kthyer

Berk Kutay Gökmen
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, ka bërë të ditur se rreth 40 për qind e më shumë se 1 milion njerëzve të zhvendosur në Liban për shkak të sulmeve izraelite janë kthyer në zonat e tyre të banimit, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e OKB-së, Dujarric tha se “kjo shënon një hap të rëndësishëm drejt rimëkëmbjes, por mijëra njerëz mbeten të zhvendosur dhe vazhdojnë të mbështeten në ndihmën humanitare”.
“Ne ritheksojmë se kthimet duhet të jenë të sigurta, duhet të jenë vullnetare, duhet të jenë dinjitoze dhe njerëzit që kthehen duhet të kenë qasjen e nevojshme në mallrat humanitare”, tha ai.
Ai përmendi se Programi Botëror i Ushqimit (WFP) dhe partnerët dje shpërndanë ndihma “shumë të nevojshme” në zona të vështira për t’u arritur në të gjithë jugun e Libanit.
“Ne vazhdojmë të theksojmë se qasja humanitare duhet t’u garantohet të gjithë atyre që kanë nevojë për të”, shtoi ai.
Izraeli nisi ofensivën e tij më të fundit në Liban në fillim të muajit mars dhe ka refuzuar të tërhiqet nga territori pavarësisht armëpushimit dhe një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.