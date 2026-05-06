OKB paralajmëron për thellim të urisë në Gaza, familjet mbijetojnë me një vakt në ditë

Diyar Güldoğan
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
OKB-ja ka paralajmëruar se uria mbetet e përhapur dhe e rëndë në të gjithë Rripin e Gazës, ndërsa miliona njerëz po përballen me vështirësi për të siguruar ushqim të mjaftueshëm, pavarësisht përpjekjeve humanitare, raporton Anadolu
Duke folur për gazetarët, zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, citoi të dhëna nga Zyra për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), e cila vlerëson se 2.1 milionë njerëz në Gaza janë të kufizuar në më pak se gjysmën e territorit, duke u kufizuar qasjen në toka bujqësore, furnizime ushqimore dhe shërbime thelbësore.
“Njerëzit nuk mund të kenë qasje në pjesë të Gazës ku ndodhen rezerva tokësore dhe objekte kritike, si deponitë e mbetjeve të ngurta. Ata gjithashtu nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit apo të kenë qasje në Bregun Perëndimor, ku ofrohen shërbime si kujdesi i specializuar shëndetësor. Njerëzit që lejohen të dalin si pjesë e evakuimeve mjekësore përfaqësojnë një pjesë shumë të vogël të atyre që kanë nevojë për shërbime që nuk janë të disponueshme çdo ditë në Gaza”. tha ai.
Duke cituar Programin Botëror të Ushqimit (WFP), Dujarric tha se më shumë se 1.6 milionë njerëz marrin çdo muaj paketa ushqimore, vakte të ngrohta, bukë ose ndihmë në para. Përveç kësaj, partnerët humanitarë po ofrojnë rreth 1.1 milion vakte në ditë përmes më shumë se 120 kuzhinave komunitare në të gjithë Gazën.
“Megjithatë, më shumë se gjashtë muaj pas shpalljes së armëpushimit, WFP tha se uria nuk është zhdukur, duke vënë në dukje nivele të larta të kequshqyerjes. Shumë familje ende varen nga ndihma ushqimore për të mbijetuar, pasi ushqimi i freskët mbetet shumë i shtrenjtë. Një në pesë familje ha vetëm një vakt në ditë”, tha Dujarric.
Duke iu përgjigjur pyetjes nga Anadolu nëse paralajmërimet e përsëritura për mungesë ndihme po merren parasysh, Dujarric tha se organizata shpreson që mesazhi i saj të dëgjohet përtej konferencave për media, por pranoi rezultate të kufizuara.
“Shpresojmë që të tjerë përveç jush të na dëgjojnë. Këto janë çështje që i kemi ngritur çdo ditë me palën izraelite. I kemi ngritur gjithashtu me partnerët amerikanë. Përfundimi është se nuk ka pasur shumë lëvizje pozitive. Ne nuk e kontrollojmë sistemin. Ne jemi në terren. Kolegët tanë shohin me sytë e tyre saktësisht se ku është situata. Ata e dinë çfarë nevojitet dhe thjesht nuk po e marrim”, tha Dujarric.
Izraeli nisi një luftë në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë , shumica gra dhe fëmijë.
Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që ka hyrë në fuqi që nga 10 tetori i kaluar, Izraeli ka vazhduar sulmet vdekjeprurëse dhe bllokadën mbi Gazën, vetëm që atëherë duke vrarë 837 palestinezë dhe plagosur 2.381 të tjerë, përveç shkaktimit të shkatërrimeve të gjera.