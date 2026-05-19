OKB paralajmëron për rrezik “të lëshimit shumë të lartë të radioaktivitetit” në uzinën e Emirateve të Bashkuara Arabe

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kreu i agjencisë mbikëqyrëse bërthamore të OKB-së, Rafael Grossi, ka paralajmëruar se një sulm i drejtpërdrejtë ndaj centralit bërthamor Barakah në Emiratet e Bashkuara Arabe mund të çojë në pasoja të rënda radioaktive, transmeton Anadolu.
Duke folur në një seancë emergjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së pas një sulmi të fundit me dron ndaj objektit, Grossi tha se situata është shumë shqetësuese.
“Ky është një objekt bërthamor në Lindjen e Mesme, ku pasojat e një sulmi mund të jenë shumë serioze”, tha ai.
Grossi theksoi se centrali Barakah në Emiratin e Abu Dhabit, rreth 300 kilometra larg kryeqytetit me të njëjtin emër, është një objekt bërthamor funksional që përmban mijëra kilogramë material bërthamor, përfshirë karburant të ri dhe të përdorur.
“Në rast të një sulmi ndaj centralit bërthamor Barakah, një goditje direkte mund të rezultojë në një çlirim shumë të lartë të radioaktivitetit në mjedis”, tha ai.
Ai shtoi se dëmtimi i linjave të jashtme të furnizimit me energji elektrike mund të paraqesë gjithashtu rreziqe serioze, duke çuar potencialisht në dëmtimin e bërthamës së reaktorit.
Ai paralajmëroi më tej se të dy skenarët do të kërkonin masa emergjente mbrojtëse, përfshirë evakuime, strehim dhe përdorimin e jodit të qëndrueshëm në distanca që shtrihen deri në disa qindra kilometra.
Të dielën, zyrtarët e Emirateve të Bashkuara Arabe thanë se pranë centralit Barakah kishte shpërthyer një zjarr si pasojë e një sulmi me dron.
Zhvillimet vijnë teksa tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synuan Izraelin, si dhe aleatët amerikanë në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin për një periudhë të pacaktuar.