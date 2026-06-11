OKB: Numri i personave të zhvendosur me forcë bie në 118 milionë

Berk Kutay Gökmen
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Agjencia e OKB-së për refugjatët (UNHCR) ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur me forcë ka shënuar rënie për herë të parë në një dekadë gjatë vitit 2025, pasi më shumë njerëz u kthyen në shtëpitë e tyre pavarësisht pasigurisë së vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Në një raport të UNHCR-së thuhet se deri në fund të vitit, 117,8 milionë njerëz mbetën të zhvendosur në mbarë botën, 5,4 milionë më pak se në vitin 2024.
Rënia u nxit nga një rritje e ndjeshme e kthimeve, me 14,7 milionë persona të zhvendosur që u kthyen në vendet e tyre të origjinës, përfshirë 4,4 milionë refugjatë, shifra e dytë më e lartë e regjistruar në 60 vjet.
Nga personat e zhvendosur deri në fund të vitit 2025, 41,6 milionë ishin refugjatë. Gati 5,4 milionë njerëz u bënë refugjatë gjatë vitit, me 60 për qind të tyre që ikën nga vetëm tetë vende, përfshirë afro 1 milion nga Sudani dhe pothuajse 800 mijë nga Ukraina.
Raporti gjithashtu theksoi krizat e reja të zhvendosjes në vitin 2026. Lufta e nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli në shkurt zhvendosi 3,2 milionë njerëz në Iran, ndërsa sulmet izraelite në Liban që nga marsi detyruan më shumë se 1 milion njerëz të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Agjencia e OKB-së gjithashtu paralajmëroi për tkurrjen e mundësive për ri-sistemimin e refugjatëve. Megjithëse 2,9 milionë refugjatë kishin nevojë për ri-sistemim, vendet e disponueshme ranë nga niveli më i lartë në katër dekada prej 188.800 në vitin 2024 në vetëm 81.800 në vitin 2025, kryesisht për shkak të një rënieje të ndjeshme të pranimeve në SHBA.