OKB: Një civil i vrarë çdo 14 minuta në konfliktet e armatosura në mbarë botën në vitin 2025

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
OKB-ja paralajmëroi se civilët vazhdojnë të paguajnë çmim shkatërrues në konfliktet në mbarë botën, me rreth një civil të vrarë afërsisht çdo 14 minuta vitin e kaluar në konfliktet e armatosura të monitoruara nga OKB-ja, transmeton Anadolu.
“Një civil është vrarë afërsisht çdo 14 minuta në vitin 2025,” tha Edem Wosornu, drejtoreshë e divizionit të operacioneve dhe avokimit në Zyrën e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, gjatë një debati të hapur në Këshillin e Sigurimit për mbrojtjen e civilëve në konflikte të armatosura.
“Këto janë vetëm vdekjet që Kombet e Bashkuara kanë mundur t’i dokumentojnë në njëzet konflikte të armatosura”, tha ajo, duke shtuar: “Ne e dimë se bilanci real është shumë më i lartë, në Republikën Demokratike të Kongos, në Sudan, në Ukrainë, në territorin e pushtuar palestinez dhe më gjerë”.
Duke paralajmëruar se civilët, punonjësit shëndetësorë dhe personeli humanitar janë gjithnjë e më shumë nën sulm, Wosornu tha se dhjetë vjet pas miratimit të Rezolutës 2286 të Këshillit të Sigurimit për mbrojtjen e kujdesit mjekësor në luftë, “situata vetëm është përkeqësuar”.
“Në vitin 2025, Kombet e Bashkuara regjistruan më shumë se 1.350 sulme ndaj kujdesit mjekësor në 18 konflikte. U goditën spitale dhe ambulanca. Personeli mjekësor u vra, u ndalua, u frikësua ose u kriminalizua vetëm pse po bënte punën e tij”, tha ajo.
Duke vënë në dukje rreziqet në rritje me të cilat përballen punonjësit humanitarë, Wosornu tha: “Tashmë në vitin 2026, 144 punonjës humanitarë janë raportuar të vrarë, plagosur, rrëmbyer ose ndaluar ndërsa përpiqeshin t’u shërbenin nevojtarëve”.
Duke iu referuar rrezikut që teknologjitë e reja paraqesin për konfliktet, ajo tha se “dronët e armatosur dhe inteligjenca artificiale po përshpejtojnë ritmin dhe shtrirjen e dhunës, shpesh në zona me popullsi të dendur”, duke vënë në dukje se “përdorimi i dronëve është rritur me 4.000 për qind nga viti 2020 deri në 2024 në konflikte”.
“Asgjë nga këto nuk është e pashmangshme. Këto modele janë rezultat i zgjedhjeve”, shtoi ajo.
Duke paralajmëruar kundër militarizimit në rritje dhe pandëshkueshmërisë, Wosornu tha: “Në një botë ku konfliktet po rriten dhe riarmatosja po përshpejtohet, përdorimi i pakufizuar i forcës dhe brutaliteti i hapur nuk e bëjnë askënd më të sigurt. Ato rrezikojnë të gjithë”.
“Ata që mendojnë se lufta nuk do t’i arrijë kurrë ata, familjet e tyre apo popullin e tyre, jetojnë në një iluzion të rrezikshëm”, shtoi ajo.
“Lufta nuk respekton kufij. Nuk respekton privilegje”, tha ajo.
Duke theksuar se “mbrojtja e civilëve në konflikte të armatosura nuk është bamirësi”, Wosornu tha: “Është minimumi që kërkon njerëzimi dhe qytetërimi”.
Duke ndarë të njëjtat shqetësime, presidentja e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), Mirjana Spoljaric, paralajmëroi se shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare po normalizohen në zonat e konfliktit.
“Nuk mund të pretendojmë më se ajo që po shohim në zonat e luftës është në përputhje me ligjin”, i tha ajo Këshillit.
“Kur udhëheqësit u japin ushtrive të tyre urdhra për të vepruar pa kufizime, kur i quajnë armiqtë e tyre si jonjerëzorë, dhe kur kërcënojnë popullata të tëra, ata bëjnë më shumë sesa nxisin krime lufte”, shtoi ajo.
“Ata rrezikojnë të shkatërrojnë themelet morale të asaj që do të thotë të jesh njeri”, paralajmëroi Spoljaric.
Ajo gjithashtu tha se qasja e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq tek të ndaluarit po bllokohet gjithnjë e më shumë.
“Pavarësisht detyrimit të shteteve për të lejuar vizitat e ICRC-së, qasja jonë po refuzohet ose kufizohet rëndë në shumë raste sot”, tha ajo, duke e quajtur këtë “një erozion të rrezikshëm të normave që rrezikon të dëmtojë jo vetëm njerëzit pas hekurave sot, por edhe nesër”.