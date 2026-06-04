OKB: Kriza energjetike në Kubë po pengon kujdesin shëndetësor dhe dërgimin e ndihmave

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
OKB-ja ka paralajmëruar se përkeqësimi i krizës energjetike në Kubë po ndikon rëndë në shërbimet thelbësore, përfshirë kujdesin shëndetësor, prodhimin e ushqimit dhe operacionet humanitare, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, tha se efekti i kombinuar i “krizës energjetike, pas urdhrave ekzekutivë dhe sanksioneve të tjera amerikane, së bashku me uraganet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore, është i gjerë dhe po zgjerohet çdo ditë”.
“Të gjitha shërbimet bazë, nga uji i pastër dhe kanalizimet deri te prodhimi i ushqimit dhe sektori shëndetësor, janë prekur nga mungesa e karburantit dhe energjisë elektrike”, tha ai.
Dujarric theksoi se “më shumë se 100.000 operacione janë shtyrë për shkak të mungesës së thellë të ilaçeve dhe furnizimeve të nevojshme mjekësore”.
Ai shtoi se OKB-ja dhe partnerët e saj “kanë një plan veprimi për të ndihmuar deri në 2 milionë njerëz”, por theksoi se kriza energjetike po pengon përpjekjet humanitare.
“Kriza energjetike po kufizon gjithashtu aftësinë tonë për të shpërndarë ndihmën e premtuar, pasi dhjetëra kontejnerë me ushqime dhe furnizime mjekësore vazhdojnë të qëndrojnë në porte për shkak të mungesës së karburantit për t’i transportuar jashtë tyre”, tha ai.
Kuba është përballur me mungesa të rënda të karburantit dhe ndërprerje të gjera të energjisë elektrike muajt e fundit, pas shtrëngimit të kufizimeve nga SHBA-ja, përfshirë embargon e naftës të vendosur në janar.