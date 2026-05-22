OKB-ja: Viktimat civile në Ukrainë janë rritur me 21 për qind në 4 muajt e parë të vitit 2026

Beyza Binnur Dönmez
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Viktimat civile në Ukrainë u rritën me 21 për qind gjatë katër muajve të parë të vitit 2026 ndërsa sulmet ruse u intensifikuan në të gjithë vendin, tha sot Agjencia e OKB-së për Refugjatët, transmeton Anadolu.
Përfaqësuesja e UNHCR-së në Ukrainë, Bernadette Castel-Hollingworth u tha gazetarëve në Gjenevë se të paktën 815 civilë u vranë dhe 4.174 të tjerë u plagosën midis janarit dhe prillit, duke cituar shifra nga Misioni i Monitorimit të të Drejtave të Njeriut në Ukrainë.
Ajo tha se rritja pasqyron një përshkallëzim më të gjerë të sulmeve që po detyron më shumë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre dhe po prish operacionet humanitare ndërsa lufta hyn në vitin e saj të pestë.
Më 20 maj, një depo në Dnipro e marrë me qira nga Komisioneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët u godit drejtpërdrejt gjatë një sulmi me raketa ruse, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke shkatërruar rreth 900 paleta me artikuj bazë ndihme dhe materiale strehimi me vlerë më shumë se 1 milion dollarë.
"Ky ishte sulmi i parë i tillë ndaj një objekti të UNHCR-së që nga fillimi i pushtimit të plotë rus", tha Castel-Hollingworth. Ajo shtoi se sulmet vdekjeprurëse këtë javë goditën rajonet Sumy dhe Chernihiv ndërsa sulmet e fundit në Kiev, Odesa dhe Dnipro thuhet se vranë dhe plagosën dhjetëra civilë të tjerë.
Që nga fillimi i vitit 2026, gati 47 mijë të evakuuar kanë kaluar nëpër qendrat e tranzitit të mbështetura nga UNHCR-ja, megjithëse numri aktual i të zhvendosurve besohet të jetë më i lartë, sipas përfaqësueses.
UNHCR-ja paralajmëroi për rreziqet në rritje për punonjësit humanitarë pasi dy konvoje ndihmash të shënuara qartë të OKB-së u goditën nga dronë pranë zonave të vijës së frontit javën e kaluar. "Sulmet e përsëritura kundër humanitarëve në detyrë janë shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar", tha Castel-Hollingworth.