OKB-ja: Suedia shkeli të drejtat e një fëmije shqiptar me aftësi të kufizuara përmes deportimeve

Beyza Binnur Dönmez
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Suedia shkeli të drejtat e një fëmije shqiptar me aftësi të kufizuara të rënda duke e deportuar atë dy herë në Shqipëri pa siguruar që ai të kishte qasje në trajtimin thelbësor mjekësor, tha të hënën Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, komiteti zbuloi se Suedia shkeli të drejtën e fëmijës për jetën, si dhe ndalimin e torturës dhe trajtimit mizor, çnjerëzor ose degradues.
Çështja ka të bëjë me E.B., një fëmijë shqiptar me gjendje komplekse, duke përfshirë autizmin, paralizën cerebrale, hidrocefalinë dhe epilepsinë, i cili u deportua me familjen e tij nga Suedia në vitin 2016 dhe përsëri në vitin 2019 pas kërkesave të pasuksesshme për azil.
"Para se të deportojnë një fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda dhe komplekse, dhe gjendje shëndetësore kërcënuese për jetën, shtetet duhet të kryejnë një vlerësim rigoroz dhe të individualizuar dhe të sigurojnë që trajtimi dhe medikamentet thelbësore në fakt do të jenë të arritshme dhe të disponueshme në vendin pritës", tha nënkryetarja e komitetit, Wafaa Bassim.
Komiteti tha se autoritetet suedeze nuk arritën të verifikonin në mënyrë adekuate provat mjekësore që tregojnë se fëmija varej nga trajtimi jetësor i padisponueshëm në Shqipëri.
“Në një rast aq serioz sa ai i E.B.-së, shtetet duhet të bëjnë më shumë sesa të kryejnë shqyrtime standarde”, tha Bassim.
Meqenëse E.B. aktualisht po përballet me një urdhër të ri largimi, komiteti i kërkoi Suedisë të shqyrtojë kërkesat e fëmijës për azil ose qëndrim në përputhje me detyrimet e saj sipas Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe t'i ofrojë atij kompensim të përshtatshëm.