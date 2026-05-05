OKB-ja: Rekord shkëmbimesh zjarri në jug të Libanit pas armëpushimit

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kombet e Bashkuara raportuan numrin “më të lartë” të shkëmbimeve të zjarrit që nga ndërprerja e luftimeve në jug të Libanit, raporton Anadolu.
Duke iu referuar misionit paqeruajtës të OKB-së në Liban (UNIFIL), zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha në një konferencë për shtyp të martën se “dje u regjistrua numri më i lartë i shkëmbimeve të zjarrit midis Forcave të Mbrojtjes së Izraelit dhe grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun, dhe ky ishte numri më i lartë brenda Libanit që nga ndërprerja e luftimeve”.
Ai vuri në dukje se më 17 prill, UNIFIL-i regjistroi 619 lançime nga forcat izraelite që goditën Libanin, “dhe 30 lançime drejt objektivave izraelite”.
Në aspektin humanitar, Dujarric tha se partnerët e OKB-së në Liban po vazhdojnë përpjekjet për ndihmë aty ku lejohet qasja. “Ndihma në para mbetet një mjet jetik për njerëzit”, shtoi ai.