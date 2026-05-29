OKB-ja raporton aktivitetin më të lartë të sulmeve izraelite në Liban që nga armëpushimi i prillit

Ahmet Salih Alacaci
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
OKB-ja shprehu të enjten shqetësim të thellë për një numër rekord sulmesh ajrore izraelite në Liban, pasi ato vranë të paktën tetë persona, përfshirë fëmijë, dhe shkaktuan zhvendosje të reja në jug të vendit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, u tha gazetarëve se organizata është "thellësisht e shqetësuar nga përshkallëzimi i armiqësive" dhe nga sulmet izraelite në Bejrutin jugor, si dhe nga sulmet e intensifikuara në të gjithë Libanin jugor dhe lindor.
"Ne përsëri i nxisim të gjithë që të respektojnë ndërprerjen e armiqësive dhe të ndalojnë çdo sulm të mëtejshëm", tha Dujarric duke shtuar se "Ne përsërisim se civilët dhe infrastruktura civile nuk duhet të jenë kurrë në shënjestër. Ne dënojmë humbjen e jetës civile".
Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve zyrtare të Libanit, të paktën tetë persona u vranë herët të enjten gjatë festimeve myslimane të Kurban Bajramit.
Gjashtë anëtarë të një familjeje, përfshirë fëmijë, u vranë në një sulm me dron mbi një automjet në autostradën Adloun në rajonin Zahrani, ndërsa dy persona të tjerë u vranë në një sulm të veçantë mbi një motoçikletë në qytetin jugor Tyre.
Një tjetër sulm shënjestroi një apartament banimi në lindje të Sidonit, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur, megjithëse nuk u dha menjëherë një numër zyrtar viktimash.
Sulmet erdhën një ditë pasi ushtria izraelite lëshoi paralajmërime për evakuim për zonat në jug të lumit Zahrani, duke thënë se planifikonte të shënjestrojë pozicionet e Hezbollahut.
Dujarric tha se Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban (UNIFIL) regjistroi afërsisht 670 trajektore predhash të mërkurën, numri më i lartë që nga hyrja në fuqi e një ndërprerjeje të armiqësive të ndërmjetësuar nga SHBA-të më 17 prill.
Ai shtoi se UNIFIL ka vëzhguar aktivitet intensiv ushtarak izraelit, duke përfshirë sulme ajrore, lëvizje të automjeteve të blinduara, operacione inxhinierike dhe raportime për inkursione tokësore në veri të lumit Litani.
Dujarric njoftoi se koordinatorja speciale e OKB-së për Libanin, Jeanine Hennis-Plasschaert, dhe komandanti i UNIFIL, gjenerallejtënant Aroldo Lazaro, vazhduan kontaktet me palët për të nxitur deeskalimin dhe zbatimin e Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ndërkohë, zyra humanitare e OKB-së, OCHA, paralajmëroi se urdhrat e rinovuar të evakuimit gjatë një periudhe prej 48 orësh kanë prekur qindra mijëra njerëz në jug të lumit Zahrani, përfshirë banorët e Tyre dhe Nabatieh.
"Familjet po detyrohen përsëri të largohen nga shtëpitë e tyre në kushte që janë të patolerueshme për çdo qenie njerëzore", tha Dujarric, duke vënë në dukje se strehimoret kolektive në Tyre dhe Sidon thuhet se janë plot.