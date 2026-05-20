OKB-ja raporton "aktivitet të konsiderueshëm" ajror dhe tokësor të Izraelit në Libanin jugor

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
OKB-ja raportoi sot se ka “aktivitet të konsiderueshëm” ajror dhe tokësor izraelit në gjithë jugun e Libanit, përfshirë sulme ajrore, lëvizje të mjeteve të blinduara dhe bombardime pranë zonave të banuara, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha gjatë një konference për shtyp se “forcat paqeruajtëse të OKB-së në jug të Libanit vazhdojnë të vëzhgojnë aktivitet të konsiderueshëm ajror dhe tokësor në gjithë zonën e operacioneve, përfshirë sulme të shumta ajrore izraelite dje pranë disa qyteteve në sektorin perëndimor, si dhe në disa qytete në sektorin lindor”.
Sipas autoriteteve libaneze, 19 persona, përfshirë tre fëmijë, u vranë të martën nga sulmet ajrore izraelite, tha ai.
Dujarric theksoi se paqeruajtësit e OKB-së kanë regjistruar 348 incidente të atribuuara forcave izraelite dhe 23 lëshime të projekteve të atribuuara Hezbollahut, “me shtatë interceptime të raketave të vërejtura në zonën e operacioneve”.
Ai gjithashtu tha se personeli i Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL) ka vërejtur “një sulm me dron, me sa duket nga një dron FPV, rreth 200 metra nga selia e UNIFIL-it në afërsi të Naqouras, në sektorin perëndimor”.
“Paqeruajtësit vazhdojnë të vëzhgojnë aktivitet të gjerë ushtarak mbrojtës izraelit në gjithë zonën e operacioneve”, tha Dujarric, duke vënë në pah “lëvizje të dendura të mjeteve të blinduara, punime inxhinierike në shkallë të gjerë dhe trafik të vazhdueshëm logjistik, së bashku me goditje të vazhdueshme të artilerisë, bombardime, mortaja dhe raketa”.
Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të respektojnë marrëveshjen e armëpushimit dhe të zbatojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare.