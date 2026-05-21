OKB-ja raporton 125 mijë raste të infeksioneve të lëkurës në Gaza të lidhura me minjtë dhe parazitët

Lina Altawell
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Më shumë se 125 mijë raste të infeksioneve të lëkurës të lidhura me minjtë dhe parazitët u raportuan në Rripin e Gazës gjatë pesë muajve të parë të këtij viti, tha sot Agjencia e OKB-së për Palestinën, transmeton Anadolu.
Gjenocidi i Izraelit në enklavën e bllokuar ka shkaktuar përhapjen e sëmundjeve si dhe përhapjen e brejtësve. "Një krizë tjetër në Rripin e Gazës. Minjtë dhe parazitët po shtohen. Infeksionet e lëkurës po përhapen. Rreziku i sëmundjeve po rritet", tha UNRWA në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Qindra anëtarë të personelit mjekësor të UNRWA-së po trajtojnë rreth 400 raste në ditë, por ata mund të bënin më shumë nëse do të merrnin sasi të mjaftueshme ilaçesh", tha agjencia.
"Mbi 125 mijë raste të infeksioneve të lëkurës të lidhura me minjtë dhe parazitët u raportuan midis janarit dhe majit 2026 në Rripin e Gazës", tha UNRWA.
"Furnizimet duhet të lejohen në Gaza në shkallë të gjerë", shtoi agjencia.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 877 palestinezë janë vrarë dhe 2.602 të tjerë janë plagosur që nga armëpushimi i shpallur në tetor 2025.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë në sulmin e saj ndaj Gazës që nga tetori 2023, sipas ministrisë.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur tetorin e kaluar, Izraeli ka vazhduar të kufizojë hyrjen e ndihmës humanitare të dakorduar në enklavë, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milionë persona të zhvendosur, po përballen me kushte të rënda humanitare.