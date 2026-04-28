OKB-ja paralajmëron për rrezik në rritje për civilët në jug të Sirisë mes zgjerimit të operacioneve izraelite

Beyza Binnur Dönmez
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut paralajmëroi për rreziqe në rritje për civilët në jug të Sirisë mes zgjerimit të operacioneve ushtarake nga ushtria izraelite, raporton Anadolu.
"Po marrim shqetësime në rritje për mbrojtjen e civilëve në jug të Sirisë, ku operacionet në zgjerim nga forcat izraelite që pushtojnë këto zona po vënë jetët në rrezik", u tha gazetarëve në Gjenevë zëdhënësi Thameen Al-Kheetan.
Ai tha se të drejtat për jetën familjare dhe privatësinë po kufizohen ndërsa mjetet e jetesës, veçanërisht në komunitetet bujqësore, po preken rëndë.
Al-Kheetan përmendi raportime për ngacmime dhe frikësime, ndalime, marrje në pyetje, kontrolle shtëpish dhe kufizime të lëvizjes, "përfshirë në Quneitra, ku forcat izraelite raportohet se kanë ngritur pika kontrolli, kanë kontrolluar shtëpi dhe kanë ndaluar civilë".
Ai tha se sipas autoriteteve siriane, të paktën 250 persona, përfshirë fëmijë, janë arrestuar në jug të Sirisë që nga rënia e qeverisë së mëparshme, me 50 që ende mbahen të ndaluar, disa prej tyre raportohet se janë transferuar në burgje në Golanin sirian të pushtuar nga Izraeli.
Al-Kheetan gjithashtu ngriti shqetësime mbi planet izraelite për zgjerimin e vendbanimeve në Golanin sirian të pushtuar, përfshirë planet e raportuara për të sjellë 3.000 familje të reja izraelite, duke thënë se një plan i tillë shkel të drejtën ndërkombëtare humanitare.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, sipas zëdhënësit, i bëri thirrje Izraelit "t'i japë fund të gjitha shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të së drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në Siri" duke thënë se aktiviteti i vendbanimeve "duhet gjithashtu të ndalet".