OKB-ja përshëndet kornizën midis Izraelit dhe Libanit si "moment historik" drejt stabilitetit të qëndrueshëm

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
OKB-ja të hënën e mirëpriti kornizën trepalëshe të ndërmjetësuar nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Libanit, duke e përshkruar atë si një “moment historik” në përpjekjet për t’i dhënë fund dekadave të konfliktit dhe për të avancuar stabilitetin afatgjatë, raporton Anadolu.
Duke iu referuar zhvillimeve më të fundit në rrugën politike mes Izraelit dhe Libanit, zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha gjatë një konference për shtyp se “korniza trepalëshe mes SHBA-së, Shtetit të Izraelit dhe Republikës së Libanit, e shpallur më 26 qershor, përbën një moment historik në përpjekjet për t’i dhënë fund dekadave të konfliktit dhe për të avancuar stabilitetin afatgjatë”.
“Ne vazhdojmë të theksojmë rëndësinë e zgjidhjes së çështjeve të pazgjidhura përmes dialogut për të arritur qëndrueshmëri në të dy anët e Vijës Blu dhe për të siguruar sovranitetin dhe sigurinë si për Izraelin, ashtu edhe për Libanin”, tha ai.
Ai më tej theksoi se OKB-ja është “e përkushtuar për të mbështetur Libanin dhe Izraelin në përmbushjen e detyrimeve të tyre drejt një zgjidhjeje afatgjatë të konfliktit në përputhje me Rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit”.
Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila synon të lehtësojë një tërheqje graduale izraelite nga territori libanez dhe të ulë armiqësitë përgjatë kufirit.