OKB-ja përshëndet “çdo hap që kontribuon” në armëpushimin në Gaza pas shpërbërjes së Komitetit të Emergjencës nga Hamasi

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
HAMILTON (AA) - OKB-ja ka deklaruar se ka marrë parasysh vendimin e Hamasit për të shpërbërë Komitetin e Qeverisë së Emergjencës dhe për të transferuar përgjegjësitë administrative në Gaza te një organ i ri kombëtar, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, u tha gazetarëve se “kemi marrë parasysh njoftimin e Hamasit lidhur me shpërbërjen e Komitetit të Qeverisë së Emergjencës dhe transferimin e përgjegjësive administrative te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës”.
“Ne mirëpresim çdo hap që kontribuon në zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit dhe çon përpara objektivat e pasqyruara në rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përfshirë zbatimin e plotë të armëpushimit, mbrojtjen e civilëve dhe ofrimin pa pengesa të ndihmës humanitare”, tha ai.
Ai shtoi se “ne vazhdojmë të mbështesim përpjekjet për një qeverisje të unifikuar palestineze nën Autoritetin Palestinez”.
Më herët, qeveria e Gazës njoftoi shpërbërjen e Komitetit të Emergjencës dhe dorëheqjen e kryetarit të përkohshëm të tij, duke theksuar se ky veprim synon të lehtësojë transferimin e qeverisjes te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG), si pjesë e një udhërrëfyesi të dakorduar nga fraksionet palestineze.
NCAG e përshkruan veten si një organ jopolitik përgjegjës për administrimin e çështjeve të përditshme civile në territor. I përbërë nga figura kombëtare palestineze, ai operon nga Kajro që nga mesi i muajit janar, por ende nuk ka filluar të ushtrojë detyrat brenda Gazës.
Më 29 shtator të vitit 2025, Trump shpalli një plan prej 20 pikash për t’i dhënë fund luftës në Gaza, i cili përfshin lirimin e pengjeve izraelite, një tërheqje të pjesshme të ushtrisë izraelite nga enklava, formimin e një qeverie teknokrate, dislokimin e një force ndërkombëtare stabilizuese dhe çarmatimin e Hamasit.
Faza e parë e planit hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025. Ndërsa Hamasi thotë se i ka përmbushur detyrimet e tij sipas fazës fillestare, Izraeli nuk i ka zbatuar angazhimet e veta dhe ka vazhduar sulmet e përditshme.
Izraeli gjithashtu ka vazhduar të kufizojë hyrjen në Gaza të sasive të dakorduara të ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, strehimeve të përkohshme dhe banesave të parafabrikuara, në një kohë kur rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milionë të zhvendosur, jetojnë në kushte të rënda humanitare.
Izraeli ka vrarë mbi 73.000 njerëz dhe ka plagosur më shumë se 173.000 të tjerë gjatë ofensivës vdekjeprurëse në Gaza që nga tetori i vitit 2023.