OKB-ja: Gaza përballet me një nga shifrat më të larta të incidenteve të sigurisë që nga armëpushimi

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
OKB-ja tha të martën se javën e kaluar u shënua një rritje e incidenteve të sigurisë në Rripin e Gazës që nga shpallja e armëpushimit, me objektet humanitare që u goditën në mënyrë të përsëritur, raporton Anadolu.
Duke iu referuar Zyrës për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha në një konferencë për shtyp se “javën e kaluar u shënua një nga numrat më të lartë të incidenteve të sigurisë që nga shpallja e armëpushimit në tetor të vitit të kaluar”.
“Objektet humanitare u goditën nga zjarri në dy incidente të veçanta”, tha ai, duke shtuar se “një sulm ajror goditi gjithashtu pranë një magazine të OKB-së, ndërsa mjete të ndihmës u dëmtuan nga hedhja e gurëve”.
Dujarric u bëri thirrje të gjitha palëve që të “përmbushin detyrimet e tyre për të lehtësuar, jo penguar operacionet humanitare”, duke theksuar se “civilët dhe infrastruktura civile duhet të mbrohen gjithmonë”.
Ai paralajmëroi gjithashtu se “kufizimet izraelite për hyrjen e vajit të motorit, pjesëve rezervë, makinerive për heqjen e rrënojave dhe materialeve të tjera thelbësore në Gaza po pengojnë seriozisht ofrimin e disa prej shërbimeve më kritike për popullsinë”.
“Automjetet dhe gjeneratorët po prishen përtej riparimit”, tha ai, duke vënë në dukje se ndërprerjet po prekin shpërndarjen e ushqimit, furnizimin me ujë dhe shërbimet e ambulancës.