OKB-ja: 7.8 milionë njerëz në Sudanin e Jugut përballen me krizë urie

Gülsüm İncekaya
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
STAMBOLL (AA) - Kombet e Bashkuara (OKB) kanë raportuar se 7.8 milionë njerëz në Sudanin e Jugut po përjetojnë pasiguri të rëndë ushqimore dhe po përballen me krizë serioze të urisë për shkak të konfliktit në rritje, krizës ekonomike dhe tronditjeve klimatike, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e përbashkët me shkrim nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së (FAO) dhe Programi Botëror i Ushqimit (WFP) tregoi se pasiguria ushqimore në Sudanin e Jugut pritet të arrijë nivele krize ose më të larta midis prillit dhe korrikut.
Në deklaratë thuhet se 7.8 milionë njerëz, që përfaqësojnë 56 për qind të popullsisë së vendit, po përballen me pasiguri ushqimore në nivel krize dhe 73.300 njerëz janë në rrezik të urisë "katastrofike". Njoftohet se rreziku i pasigurisë ushqimore është rritur me 160 për qind sipas vlerësimeve të fundit ndërsa fëmijët dhe gratë janë ndër grupet më të prekura.
Gjithashtu thuhet se 2.2 milionë fëmijë po luftojnë me kequshqyerjen akute. OKB-ja tha se 700 mijë fëmijë janë në rrezik të kequshqyerjes së rëndë akute dhe se 1.2 milion gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji përballen me rreziqe serioze shëndetësore.
Deklarata thekson kërcënimin e menjëhershëm të urisë në 11 rrethe në të gjithë shtetet Jonglei, Nili i Sipërm dhe Unity të Sudanit të Jugut. Ajo vuri në dukje se konflikti në vend ka çuar në mbylljen e shumë institucioneve shëndetësore, duke krijuar terren për përhapjen e sëmundjeve infektive si malaria dhe kolera.
Deklarata i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të sigurojë fonde urgjente për ndihmë ushqimore, ujë të pastër dhe vazhdimin e shërbimeve shëndetësore.