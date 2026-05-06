OKB: Izraeli të lirojë menjëherë dhe pa kushte dy anëtarët e Flotiljes Globale "Sumud"

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut i bëri thirrje sot Izraelit të lirojë menjëherë dhe pa kushte dy anëtarë të Flotiljes Globale "Sumud", të cilët u ndaluan në det dhe po mbahen në Izrael pa akuza, transmeton Anadolu.
"Izraeli duhet të lirojë menjëherë dhe pa kushte anëtarët e Flotiljes Globale 'Sumud', Saif Abukeshek dhe Thiago de Avila, të cilët u ndaluan në ujërat ndërkombëtare dhe u sollën në Izrael, ku vazhdojnë të mbahen pa akuza", tha zëdhënësi Thameen Al-Kheetan në një deklaratë.
"Nuk është krim të tregosh solidaritet dhe të përpiqesh të sjellësh ndihmë humanitare për popullsinë palestineze në Gaza, e cila ka nevojë të madhe për të", shtoi ai.
Al-Kheetan tha se akuzat për keqtrajtim të rëndë që përfshijnë dy të ndaluarit duhet të hetohen dhe ata që janë përgjegjës të sillen para drejtësisë. "Rrëfimet shqetësuese për keqtrajtimin e rëndë të aktivistëve Abukeshek dhe De Avila duhet të hetohen dhe ata që janë përgjegjës duhet të sillen para drejtësisë", tha ai.
Më tej ai bëri thirrje për t'i dhënë fund përdorimit të paraburgimit arbitrar nga Izraeli dhe legjislacionit të përcaktuar gjerësisht për terrorizmin, duke thënë se praktikat ishin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut.
Al-Kheetan i kërkoi Izraelit të përfundojë bllokadën e tij ndaj Gazës dhe të lejojë ndihmën humanitare në enklavë në sasi të mjaftueshme. Misioni "Pranvera 2026" i Flotiljes Globale "Sumud", që synonte thyerjen e bllokadës së Izraelit në Rripin e Gazës dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare, u kap nga forcat izraelite vonë më 29 prill në brigjet e Kretës.
Forcat izraelite ndërhynë në ujërat ndërkombëtare, duke sulmuar anije që transportonin aktivistë rreth 600 milje detare nga Gaza dhe vetëm pak milje nga ujërat territoriale greke. Një total prej 177 aktivistësh u ndaluan ndërsa thuhet se ata iu nënshtruan keqtrajtimit.
Njoftimet thanë se De Avila dhe Abu Keshek, të cilët nuk u liruan dhe u çuan me forcë në Izrael, iu nënshtruan abuzimit të rëndë fizik dhe kërcënimeve me vdekje gjatë marrjes në pyetje. Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.