OKB: Dallimi mes dhunës së kolonëve dhe dhunës së shtetit po “ngushtohet” në Bregun Perëndimor

Beyza Binnur Dönmez
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kreu i zyrës së OKB-së për të drejtat e njeriut në territorin e pushtuar palestinez, Ajith Sunghay, ka paralajmëruar se dallimi mes dhunës së kolonëve dhe dhunës së shtetit në Bregun Perëndimor të pushtuar është “duke u ngushtuar gjithnjë e më shumë”, duke kritikuar mungesën e përgjegjësisë për sulmet ndaj palestinezëve, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Gjenevë, Ajith Sunghay tha se ushtarët izraelitë janë përfshirë gjithnjë e më shpesh në sulme të kolonëve.
“Ne kemi parë në fakt se IDF-ja u bashkohet kolonëve dhe sulmon komunitetet palestineze. Nuk është IDF-ja vetëm duke qëndruar mënjanë”, tha Sunghay, duke theksuar vështirësitë në dallimin mes kolonëve dhe IDF-së, sepse “shumë nga ushtarët janë vetë kolonë”.
“Ai dallim mes dhunës së kolonëve dhe dhunës shtetërore, mendoj se po ngushtohet gjithnjë e më shumë,” tha ai në përgjigje të një pyetjeje të Anadolu.
Sunghay gjithashtu kritikoi atë që e përshkroi si mungesë të përgjegjësisë për dhunën e kolonëve.
“Nuk ka pasur asnjë përgjegjësi. Nuk shohim arrestime, ndjekje penale apo dënime. Ata kanë mbrojtje. Janë në gjendje të marrin tokë dhe nuk ka pasoja për këtë. Pra, me gjithë këto shpjegime, veprimi shtetëror dhe veprimi i kolonëve po bashkohen”, tha ai.
I pyetur nga Anadolu se çfarë mund të bëhet për të ushtruar presion ndaj Izraelit për të ndryshuar kushtet në terren, Sunghay tha se shtetet anëtare duhet të rishikojnë marrëdhëniet e tyre dypalëshe me Izraelin.
“Ne presim që ajo që Komisioneri i Lartë e ka kërkuar shumë herë nga shtetet anëtare, të ushtrojnë presion mbi Izraelin, si dhe të shohin marrëdhëniet e tyre dypalëshe me Izraelin për të parë se si mund t’i përdorin ato për të ndryshuar kushtet në terren”, tha ai.
Duke e quajtur dhunën e kolonëve “një mjet për zhvendosjen me forcë të palestinezëve dhe për zgjerimin e vendbanimeve dhe kolonëve”, Sunghay iu referua opinionit këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që kërkon nga Izraeli të përfundojë pushtimin dhe të largojë vendbanimet dhe kolonët.
“Përgjegjësia është jashtëzakonisht e rëndësishme”, tha ai, duke theksuar se duhen adresuar edhe çështje më të gjera.