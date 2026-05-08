OKB bën thirrje për “përmbajtje maksimale” pas përshkallëzimit të ri SHBA-Iran në Ngushticën e Hormuzit

Rabia İclal Turan
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
OKB-ja ka shprehur shqetësim për shkëmbimet e fundit të raportuara të zjarrit në Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se situata përbën një “moment kritik” për uljen e tensioneve mes përshkallëzimit rajonal, transmeton Anadolu.
“Ajo që mund t’ju them është se sekretari i përgjithshëm është i shqetësuar nga shkëmbimi i fundit i raportuar i zjarrit në Ngushticën e Hormuzit”, u tha gazetarëve zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq.
“Ai thekson se ky është një moment kritik për uljen e tensioneve dhe u bën thirrje të gjitha palëve të tregojnë përmbajtje maksimale për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm”, shtoi ai.
Haq theksoi se OKB-ja po bën thirrje “që të gjitha palët të respektojnë plotësisht armëpushimin dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të çojë në ndonjë përshkallëzim të ri”.
Ai shtoi se përpjekjet diplomatike për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit po vazhdojnë mes armiqësive të ripërtërira brenda dhe përreth ngushticës midis forcave amerikane dhe iraniane.
“Ka një përpjekje në zhvillim”, tha Farhan Haq kur u pyet për përpjekjet ndërmjetësuese.
Ai tha se Jorge Moreira da Silva, kreu i Zyrës së OKB-së për Shërbime të Projekteve (UNOPS), ka qenë në konsultime me vendet e rajonit dhe ka zhvilluar bisedime në New York, përfshirë me përfaqësuesin e përhershëm të Iranit në OKB.
“Pra, ai po e mban të hapur këtë dialog dhe po shohim se ku mund të arrijmë me të”, tha Haq.
Komentet vijnë mes armiqësive të ripërtërira midis forcave iraniane dhe amerikane në dhe përreth kësaj rruge ujore strategjike, përmes së cilës kalon çdo ditë rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë.
Pasiguria ka nxitur shqetësime për rritjen e çmimeve të energjisë, kostot më të larta të transportit dhe sigurimeve, si dhe ndërprerje të mundshme në tregtinë globale, përfshirë eksportet e plehrave kimike dhe zinxhirët e furnizimit bujqësor. Megjithatë, asnjëra palë nuk ka njoftuar dështimin e armëpushimit dhe përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në mënyrë të përhershme kanë vazhduar.