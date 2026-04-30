Oficerët e burgjeve paralajmërojnë: Mbipopullimi në burgjet irlandeze, "skandal kombëtar"

Necva Taştan Sevinç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Mbipopullimi në sistemin e burgjeve të Irlandës arriti në "një skandal kombëtar", thanë sot oficerët e burgjeve, duke paralajmëruar për rritje të dhunës, kontrabandë droge dhe përkeqësim të kushteve, transmeton Anadolu.
Shoqata e Oficerëve të Burgjeve (POA) duke folur në konferencën e saj vjetore në Kilkenny, tha se popullsia e burgjeve ka tejkaluar kapacitetin me një diferencë të madhe, me mbi 6.600 të burgosur, rreth 1.900 mbi numrin e shtretërve të disponueshëm, sipas transmetuesit RTE.
Sindikata tha se mbipopullimi ka nxitur një rritje të dhunës dhe aktivitetit kriminal brenda burgjeve. Incidentet e dhunshme u rritën nga 1.093 në vitin 2024 në 1.503 vitin e kaluar ndërsa sulmet e drejtpërdrejta ndaj stafit të burgjeve u rritën me 23 për qind.
Presidenti në detyrë i POA-s, Peter Redmond tha se numri i të burgosurve që flenë në dysheme nxjerr në pah "neglizhencën dhe mungesën e angazhimit të vërtetë" ndaj të burgosurve të cenueshëm. Zyrtarët theksuan shqetësimet në rritje për shëndetin mendor, me gati 2.500 të burgosur që thuhet se presin mbështetje psikologjike.
Zëvendës sekretari i përgjithshëm Gabriel Keaveny tha se burgjet janë në "gjendje të vazhdueshme krize" për shkak të mbipopullimit kronik. "Është detyrë vërtet e pamundur që anëtarëve tanë u kërkohet ta bëjnë çdo ditë", tha ai për RTE.
Keaveny shtoi se gati 10 për qind e të burgosurve flenë në dysheme, duke e quajtur atë "një akuzë vërtet tronditëse ndaj qeverisë". Ai tha se mbipopullimi ka mundësuar rritje të kontrabandës, me mbi 400 lëshime me dronë të raportuara këtë vit, së bashku me rritjen e konfiskimeve të drogës, telefonave dhe armëve.
"Në një situatë mbipopullimi, për fat të keq, ngacmuesi lulëzon dhe të prekshmit vuajnë në heshtje", tha ai.
POA fajësoi qeveritë e njëpasnjëshme për dështimin në adresimin e krizës, duke vënë në dukje se vetëm një burg i ri është ndërtuar në 26 vitet e fundit, pavarësisht një popullsie në rritje të të burgosurve.