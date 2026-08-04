OBSH-ja kërkon mbrojtje për objektet e kujdesit shëndetësor në Gaza pas sulmeve izraelite

Muhammed Yasin Güngör
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) bëri thirrje të hënën për ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve izraelite ndaj objekteve mjekësore në Gaza, pas një sulmi që shkatërroi një njësi kritike magazinimi dhe furnizime thelbësore, transmeton Anadolu.
"OBSH-ja bën thirrje për mbrojtjen e kujdesit shëndetësor. Objektet e kujdesit shëndetësor nuk duhet të sulmohen ose militarizohen kurrë", tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus në një deklaratë.
Gjatë fundjavës, një sulm izraelit shënjestroi një vend magazinimi ngjitur me Spitalin e Martirëve Al-Aksa, duke dëmtuar ndërtesën kryesore dhe duke shkatërruar pajisjet mjekësore, përfshirë artikujt e dorëzuar së fundmi nga OBSH-ja.
Ghebreyesus tha se pavarësisht një armëpushimi ekzistues, pasiguria mbetet e lartë në enklavë, ndërsa banorët luftojnë me kequshqyerjen, sëmundjet dhe mungesën e kujdesit mjekësor.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës paralajmëroi të shtunën se shkatërrimi i magazinës së barnave në Spitalin e Martirëve Al-Aksa e ka çuar sistemin mjekësor të enklavës në prag të kolapsit.
Që nga tetori i vitit 2023, OBSH-ja ka regjistruar gati 1.000 sulme ndaj kujdesit shëndetësor në Gaza, duke rezultuar në më shumë se 1.000 vdekje dhe 1.700 lëndime.
Izraeli ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në një luftë brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë enklavën, duke vrarë 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.