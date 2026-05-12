OBSH: 43.000 njerëz në Gaza kanë pësuar lëndime që ua kanë ndryshuar jetën që nga tetori i vitit 2023

Beyza Binnur Dönmez
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha të martën se rreth 43.000 persona nga 172.000 të plagosur në Gaza që nga tetori i vitit 2023 kanë pësuar lëndime që ndryshojnë jetën, përfshirë rreth 10.000 fëmijë, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Gjenevë, Reinhilde Van de Weerdt, përfaqësuesja e OBSH-së për territorin e pushtuar palestinez, tha se vlerësimet e përditësuara pasqyrojnë ndikimin shkatërrues afatgjatë të konfliktit në popullsinë dhe sistemin e kujdesit shëndetësor të Gazës.
Që nga raporti i fundit i OBSH-së në shtator 2025, janë regjistruar gati 5.000 lëndime të tjera që ndryshojnë jetën, pothuajse gjysma e tyre pas shpalljes së armëpushimit në tetor 2025, tha ajo.
Sipas të dhënave të OBSH-së, dëmtimet e mëdha të gjymtyrëve përbëjnë pjesën më të madhe të rasteve të rënda, me më shumë se 22.000 të regjistruara, të ndjekura nga mbi 5.000 amputime traumatike, më shumë se 3.400 djegie të mëdha, mbi 2.000 dëmtime të palcës kurrizore dhe më shumë se 1.300 dëmtime traumatike të trurit.
Më shumë se 50.000 dëmtime tani kërkojnë rehabilitim afatgjatë, tha Van de Weerdt.
Ajo vuri në dukje se gati 14.000 pacientë u regjistruan për shërbime rindërtimi të gjymtyrëve midis korrikut 2025 dhe majit 2026, me pothuajse gjysmën e atyre të vlerësuar që kërkonin ndërhyrje kirurgjikale shtesë.
Ndërkohë, për shkak të mungesave të mëdha në Gaza, vetëm 500 nga 2.300 të amputuar të vlerësuar midis shtatorit 2024 dhe majit 2026 kanë marrë proteza të përhershme.
Pavarësisht nevojave në rritje, shërbimet e rehabilitimit mbeten kritikisht të kufizuara, pa asnjë strukturë rehabilitimi plotësisht funksionale në Gaza, sipas OBSH-së.
Van de Weerdt tha se më shumë se 400 pacientë aktualisht po presin për shtretër të specializuar rehabilitimi, duke i detyruar spitalet të lirojnë pacientët herët dhe duke rritur rrezikun e paaftësisë së përhershme.
Ajo paralajmëroi gjithashtu se asnjë pajisje rehabilitimi nuk kishte hyrë në Gaza gjatë dy viteve të fundit, ndërsa 18 dërgesa që përmbanin karrige me rrota, proteza gjymtyrësh dhe pajisje rehabilitimi mbeten në pritje të miratimit.