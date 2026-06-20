Nxënësit turq fitojnë 15 medalje në olimpiadat ndërkombëtare të shkencës në Evropë dhe Azi

Vakkas Doğantekin
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Ministri turk i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir, ka bërë të ditur se nxënësit turq fituan gjithsej 15 medalje dhe tetë vlerësime nderi në olimpiadat ndërkombëtare të shkencës të mbajtura në Evropë dhe Azi, transmeton Anadolu.
Kacir në rrjetin social amerikan X tha se nxënësit turq vazhdojnë ta bëjnë vendin krenar me arritjet e tyre në garat ndërkombëtare.
Në Olimpiadën e 6-të Evropiane të Vajzave në Informatikë, të mbajtur në Cesenatico të Italisë, ku morën pjesë 218 nxënës nga 59 vende, nxënëset turke fituan tre medalje të argjendta dhe një medalje bronzi.
Në Olimpiadën e 10-të Evropiane të Fizikës në Goteborg të Suedisë, ku morën pjesë 199 nxënës nga 41 vende, Turqia fitoi një medalje të argjendtë, një medalje bronzi dhe një vlerësim nderi.
Në Olimpiadën e 26-të Aziatike të Fizikës në Busan të Koresë së Jugut, ku garuan 209 nxënës nga 27 vende, nxënësit turq fituan dy medalje bronzi dhe gjashtë vlerësime nderi.
Ndërkohë, në Olimpiadën e 30-të Ballkanike të Matematikës për të Rinj në Buzau të Rumanisë, ku morën pjesë 133 nxënës nga 23 vende, Turqia fitoi një medalje ari, tre medalje të argjendta dhe dy medalje bronzi.
“Urime të gjithë nxënësve tanë që përfaqësuan me sukses Turqinë”, tha Kacir.