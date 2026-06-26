Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 920

Laura Gamba Fadul, Merve Berker
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Presidenti i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez ka konfirmuar se numri i viktimave nga dy tërmetet e fuqishme që goditën vendin është rritur në 920, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 3.360, transmeton Anadolu.
Duke folur në një adresim televiziv, Rodriguez tha se “dyshja sizmike” që goditi bregdetin verior të vendit të mërkurën u pasua nga lëkundje të forta pasuese dhe shkaktoi dëme të rënda në zonat më të prekura të shtetit La Guaira.
Ai tha se 383 ndërtesa kanë pësuar dëmtime të mëdha, duke lënë infrastrukturën lokale të rënduar ndjeshëm. Gjithsej 3.007 persona janë zhvendosur dhe po strehohen në qendra të përkohshme dhe spitale fushore.
Ekipet e emergjencës, të mbështetura nga grupe ndërkombëtare të kërkim-shpëtimit, vazhdojnë përpjekjet për të gjetur të mbijetuar të bllokuar nën ndërtesat e shembura.
Rodriguez u bëri thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet drejt shtetit La Guaira, duke theksuar se trafiku i rënduar po pengon evakuimin e të plagosurve dhe po ngadalëson operacionet emergjente.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) raportoi se dy tërmete me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën Venezuelën të mërkurën, vetëm 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Sipas USGS-së, tërmeti me magnitudë 7.5 ndodhi 14.3 milje në juglindje të qytetit Yumare në shtetin Yaracuy, ndërsa tërmeti me magnitudë 7.2 goditi 14.9 milje në verilindje të qytetit San Felipe, gjithashtu në shtetin Yaracuy.