Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 5.119

Esra Tekin
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
Sipas autoriteteve venezuelase, numri i viktimave nga tërmetet e njëpasnjëshme që goditën Venezuelën muajin e kaluar është rritur në 5.119, transmeton Anadolu.
Kryetari i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, në rrjetin social amerikan X publikoi një tabelë me të dhëna, sipas së cilës 16.740 persona janë plagosur nga lëkundjet e fuqishme sizmike.
Ai tha se autoritetet kanë ofruar ndihmë për 128.324 familje dhe kanë ngritur 107 kampe të përkohshme, ku janë strehuar 21.470 persona, ndërsa rreth 18.000 të tjerë vazhdojnë të mbeten pa strehim të përhershëm.
Sipas tij, tërmetet dëmtuan 856 ndërtesa, prej të cilave 190 u shembën plotësisht.
Qeveria gjithashtu ka regjistruar 1.350 pasgoditje.
Dy tërmetet, me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë, goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.