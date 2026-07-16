Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 4.829

Diyar Güldoğan
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Autoritetet në Venezuelë kanë bërë të ditur se numri i viktimave nga tërmetet e njëpasnjëshme që goditën vendin muajin e kaluar është rritur në 4.829, transmeton Anadolu.
Kryetari i Asamblesë Kombëtare i Venezuelës, Jorge Rodriguez, publikoi një tabelë në rrjetin social amerikan X, sipas së cilës gjithsej 16.740 persona janë plagosur nga lëkundjet e fuqishme sizmike.
Ai tha se autoritetet kanë ofruar ndihmë për 128.324 familje dhe kanë ngritur 106 kampe të përkohshme, ku janë strehuar 20.857 persona, ndërsa 17.907 të tjerë vazhdojnë të jenë pa strehim të përhershëm.
Sipas tij, tërmetet dëmtuan 856 ndërtesa, përfshirë 190 që u shembën.
Dy tërmetet, me magnitudë 7.2 dhe 7.5, goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.