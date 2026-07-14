Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 4.734

Diyar Güldoğan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Autoritetet në Venezuelë kanë bërë të ditur se numri i viktimave nga tërmetet e njëpasnjëshme të muajit të kaluar në Venezuelë është rritur në 4.734, transmeton Anadolu.
Presidenti i Asamblesë Kombëtare i Venezuelës, Jorge Rodriguez, tha se gjithsej 16.740 persona janë plagosur.
Ai tha se autoritetet kanë ndihmuar 128.324 familje dhe kanë ngritur 107 kampe të përkohshme ku strehohen 20.903 persona, ndërsa 17.907 persona vazhdojnë të jenë pa strehim të përhershëm.
Sipas tij, tërmetet dëmtuan 856 ndërtesa, përfshirë 190 që u shembën.
Dy tërmetet e njëpasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.