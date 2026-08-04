Numri i viktimave nga përmbytjet në shtetin indian Kerala rritet në 20

Ahmad Adil
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Numri i viktimave nga përmbytjet në shtetin jugor indian Kerala është rritur në 20, raportoi transmetuesi shtetëror "Doordarshan News", transmeton Anadolu.
Rreth 11.500 persona janë zhvendosur në kampe ndihme ndërsa operacionet e shpëtimit dhe ndihmës vazhdojnë në të gjithë shtetin, thuhet në raport.
Kryeministri i Keralas, V.D. Satheesan tha në platformën amerikane të mediave sociale X se kishte vizituar kampet e ndihmës për fatkeqësitë në zonat e prekura nga reshjet.
"Do ta tejkalojmë këtë së bashku", tha ai.
Në një tjetër postim në X, Satheesan tha se "do të ndërmerren masa të rrepta ligjore kundër atyre që përhapin lajme të rreme në rrjetet sociale për të krijuar panik të panevojshëm publik".
India përjeton reshje të dendura të musoneve çdo vit, zakonisht nga qershori deri në shtator, duke shkaktuar shpesh përmbytje dhe dëme të mëdha materiale.