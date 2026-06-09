Numri i të vdekurve nga tërmeti në Filipine rritet në 37, qindra të tjerë të lënduar

Islam Uddin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Numri i të vdekurve nga një tërmet i fuqishëm 7,8 ballë që goditi Filipinet jugore u rrit në 37 me katër persona ende të zhdukur, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nëpër komunitetet e dëmtuara në zonat më të goditura të ishullit Mindanao, njoftuan mediat lokale të martën, transmeton Anadolu.
Tërmeti, i cili ndodhi në orën 7:37 të mëngjesit të së hënës me orën lokale në brigjet e provincës Sarangani, shkaktoi dëme të gjera në pjesë të Mindanaos, duke rrëzuar ndërtesa, duke ndërprerë shërbimet e energjisë dhe ujit dhe duke shkaktuar rrëshqitje të dheut në disa zona, sipas Philstar.
Zëvendës zëdhënësi i Zyrës së Mbrojtjes Civile (OCD), Diego Mariano, tha se 33 nga vdekjet u regjistruan në rajonin Soccsksargen, duke përfshirë 18 në provincën Sarangani, 12 në General Santos City dhe tre në South Cotabato. Katër viktima të tjera u raportuan në rajonin fqinj Davao.
Shumica e viktimave humbën jetën nga rrënojat pasi ndërtesat dhe strukturat u shembën gjatë tërmetit, tha zëdhënësi i OCD Junie Castillo.
Autoritetet raportuan të paktën 479 lëndime, duke përfshirë 456 në Region 12 dhe 23 në Davao Region.
Tërmeti ka prekur rreth 88.000 njerëz në të gjithë Mindanaon jugore, duke përfshirë 22.90 banorë të zhvendosur. Zyrtarët thanë se shumë banorë mbeten në hapësira të hapura për shkak të pasgoditjeve të vazhdueshme dhe shqetësimeve për sigurinë strukturore të ndërtesave.
Operacionet e kërkimit, shpëtimit dhe kthimit mbeten të përqendruara në qytetin e Gjeneral Santos dhe Sarangani, ndër zonat më të prekura.
Autoritetet raportuan dëme në nëntë ura dhe 19 rrugë, me humbje të infrastrukturës të vlerësuara në më shumë se 900 milionë pesos (14,6 milionë dollarë).
Gjithsej 1.889 shtëpi janë dëmtuar, duke përfshirë rreth 1.500 të shkatërruara plotësisht. Humbjet e pronës u vlerësuan në 15 milionë pesos (243.607 dollarë), ndërsa vlerësimet po vazhdojnë dhe shifrat mund të ndryshojnë ende.
OCD tha se po planifikon të krijojë një qytet tendash për të strehuar banorët që ende nuk mund të kthehen në shtëpi për shkak të strukturave të dëmtuara dhe rreziqeve të vazhdueshme të sigurisë.
Departamenti i Arsimit raportoi dëme të konsiderueshme në shkollat në të gjithë Mindanao. Sipas një vlerësimi të hershëm, 1.159 klasa në 231 shkolla publike në pesë rajone u dëmtuan.
Pas tërmetit, Qendra e Paralajmërimit të Tsunamit të Paqësorit të SHBA-së tha se valët e cunamit që tejkalojnë 3 metra (10 këmbë) mbi nivelet normale të baticës janë të mundshme përgjatë disa vijave bregdetare.
Paralajmërimi për cunami u anulua më vonë nga Instituti Filipin i Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë, pasi lartësitë e valëve të vëzhguara u konsideruan shumë të vogla për të shkaktuar dëme.
Autoritetet në Filipine dhe Indonezi u kërkuan më herët banorëve në komunitetet e cenueshme bregdetare që të lëvizin në zona më të larta si masë paraprake.
Një pasgoditje e fortë me magnitudë 6,1 goditi rajonin rreth dy orë pas tërmetit kryesor, ndërsa një tërmet me magnitudë 5,1 ndodhi të martën ndërsa pasgoditjet vazhduan, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), duke ngritur shqetësime për dëme shtesë dhe duke penguar operacionet e shpëtimit.