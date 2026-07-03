Numri i të vdekurve nga shpërthimi i një kafeneje në Damask rritet në 10

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Numri i të vdekurve nga sulmi me bombë të së enjtes që shënjestroi një kafene në qendër të Damaskut është rritur në 10, tha të premten Ministria e Shëndetësisë e Sirisë, transmeton Anadolu.
Gjithashtu 21 persona të tjerë u plagosën në shpërthimin, i cili u shkaktua nga një mjet shpërthyes i improvizuar i vendosur brenda kafenesë në zonën Al-Hijaz pranë Pallatit të Drejtësisë, njoftoi TV Alikhbariah i Sirisë, duke cituar ministrinë.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa autoritetet kanë nisur një hetim.
Sulmi erdhi ndërsa autoritetet e reja të Sirisë kërkojnë të forcojnë sigurinë dhe të rivendosin stabilitetin pas rënies së regjimit të Bashar al-Asad në dhjetor 2024.
Autoritetet siriane kanë akuzuar në mënyrë të përsëritur mbetjet e regjimit të mëparshëm dhe celulat e lidhura me të për përpjekje për të mbjellë destabilitet dhe për të prishur periudhën e tranzicionit të vendit.
Zyrtarët thonë se forcat e sigurisë kanë prishur disa komplote dhe kanë arrestuar anëtarë të dyshuar të atyre rrjeteve muajt e fundit.