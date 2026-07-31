Numri i të vdekurve nga rrëshqitja e dheut në Chongqing të Kinës rritet në 51, 10 të zhdukur

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Numri i të vdekurve nga rrëshqitja e dheut në komunën Chongqing të Kinës jugperëndimore më 17 korrik u rrit në 51, ndërsa 10 persona mbetën të zhdukur, transmeton Anadolu.
Më shumë se 1.100 banorë u evakuuan nga zona, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.
Tre nga 10 personat e shpëtuar kanë dalë nga spitali.
Fatkeqësia e shkaktuar nga reshjet ndodhi mëngjesin e 17 korrikut në nën-distriktin Hanjia të Pengshui Miao dhe Qarkut Autonom Tujia, përgjatë një seksioni të lumit Wujiang, duke shkatërruar më shumë se 10 ndërtesa banimi.
Autoritetet kanë përfunduar përpjekjet për kërkimin e tokës në zonë, ndërsa kërkimet nënujore dhe pastrimi i lumit janë ende në vazhdim.
Përpjekjet për rivendosjen e trafikut dhe jetës normale janë duke u zhvilluar.