Numri i të vdekurve nga fruthi në Bangladesh rritet në 240, përfshirë 7 fëmijë

Sm Najmus Sakib
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Bangladeshi raportoi 7 vdekje të tjera nga fruthi sot duke e çuar totalin në 240 që nga mesi i marsit, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Numri i përgjithshëm i infeksioneve nga sëmundja ngjitëse ka tejkaluar 29.500 që nga 15 marsi, përfshirë gati 1.400 raste të reja të raportuara në 24 orët e fundit, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore.
Qeveria po përballet me një mungesë serioze të kompleteve të testimit të fruthit. Bangladeshi ka raportuar infeksione në 58 nga 64 rrethe duke treguar "transmetim të përhapur në nivel kombëtar", tha Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) në një vlerësim të enjten vonë.
Shumica, gjegjësisht 79 për qind e rasteve të raportuara janë fëmijë nën 5-vjeç.
Kryeqyteti Dhaka raportoi numrin më të lartë të infeksioneve, veçanërisht në vendbanimet informale me popullsi të dendur, sipas OBSH-së.
Më parë këtë muaj, qeveria filloi fushatë të veçantë vaksinimi që synonte fëmijët e moshës 6-59 muajsh. Para kësaj shpërthimi, Bangladeshi kishte bërë përparim të konsiderueshëm drejt eliminimit të fruthit.
Megjithatë, rëniet e fundit në mbulimin e vaksinimit ndodhën për shkak të një stoku kombëtar të vaksinave midis viteve 2024 dhe 2025, të kombinuara me boshllëqe rutinore të imunizimit dhe mungesën e fushatave të rregullta kombëtare plotësuese kundër fruthit dhe rubeolës që nga viti 2020, tha OBSH-ja.