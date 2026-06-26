Numri i të vdekurve nga Ebola në RD të Kongos arrin në 300

James Tasamba
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Numri i viktimave nga sëmundja e virusit Ebola në Republikën Demokratike të Kongos ka tejkaluar 300 persona, thanë autoritetet shëndetësore të enjten, transmeton Anadolu.
Epidemia e shkaktuar nga lloji Bundibugyo ka prekur 34 zona shëndetësore dhe mbetet aktive në tre provinca, duke përfshirë Ituri, epiqendrën e krizës, Kivun Veriore dhe Kivun Jugore. Numri i rasteve të konfirmuara është rritur në 1.155, përfshirë 304 vdekje që nga shpallja e pandemisë më 15 maj, me një shkallë vdekshmërie prej 26.3 për qind, sipas përditësimit të situatës të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Ministria ndërkohë raportoi 16 pacientë të rikuperuar rishtazi në Ituri pas testeve negative të kontrollit, duke e çuar totalin e shërimeve në 138. Më herët të enjten, Qendrat e Afrikës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC e Afrikës) thanë se reagimi dhe plani i gatishmërisë ndaj shpërthimit të Ebolës kontinentale kërkon 1.4 miliardë dollarë.
Drejtori i përgjithshëm i CDC në Afrikë, Jean Kaseya tha në një konferencë virtuale të lajmeve se financimi është i nevojshëm për aspektet e kombinuara humanitare dhe shëndetësore të përgjigjes. Gjatë një takimi të nivelit të lartë të udhëhequr nga Unioni Afrikan, shtetet dhe partnerët afrikanë premtuan 910 milionë dollarë për përgjigjen.
Kaseya tha se deri më tani vetëm 13 për qind e fondeve të zotuara u është dhënë vendeve të prekura dhe partnerëve të reagimit operacional. Qeveria e RD të Kongos ka vendosur karantinë të detyrueshme 21-ditore për udhëtarët nga zonat e goditura nga virusi Ebola në një përpjekje për të ndaluar përhapjen e sëmundjes.