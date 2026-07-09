Numri i të vdekurve nga dy tërmetet në Venezuelë rritet në 3.811

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Numri i të vdekurve nga dy tërmetet në Venezuelë është rritur në 3.811, ndërsa 16.740 persona janë plagosur dhe mijëra ende mbeten të zhvendosur, transmeton Anadolu.
Në një përditësim zyrtar të publikuar në rrjetin social amerikan X, presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, tha se 86.794 familje kanë marrë ndihmë pas katastrofës.
Rodriguez tha se 6.462 persona janë shpëtuar, ndërsa 856 ndërtesa janë dëmtuar dhe 190 janë shembur.
Ai shtoi se autoritetet kanë shpërndarë 9.603 tonë metrik ushqime dhe më shumë se 9.6 milionë litra ujë, ndërsa 27.398 pacientë kanë marrë trajtim mjekësor.
Ai gjithashtu tha se 30.076 pjesëtarë të personelit dhe 28.992 vullnetarë janë angazhuar në përpjekjet e ndihmës, të mbështetur nga 4.388 punonjës ndërkombëtarë të shpëtimit.
Gjithsej 87 kampe të përkohshme janë ngritur për banorët e zhvendosur, ndërsa autoritetet kanë regjistruar 1.102 pasgoditje që nga tërmetet fillestare.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), dy tërmete me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, me vetëm 39 sekonda diferencë mes tyre.
Tërmetet shkaktuan shkatërrime të mëdha, duke nxitur një reagim të gjerë humanitar kombëtar dhe ndërkombëtar.