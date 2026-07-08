Numri i të vdekurve nga dy tërmetet në Venezuelë rritet në 3.685

Rabia İclal Turan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se numri i të vdekurve nga dy tërmetet që goditën vendin është rritur në 3.685, ndërsa 16.740 persona janë plagosur dhe mijëra të tjerë vazhdojnë të jenë të zhvendosur, transmeton Anadolu.
Në një përditësim zyrtar të publikuar në rrjetin social amerikan X, kryetari i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, tha se 86.794 familje kanë marrë ndihmë pas katastrofës.
Rodriguez njoftoi se 6.462 persona janë shpëtuar, ndërsa 856 ndërtesa janë dëmtuar dhe 190 janë shembur.
Ai tha se autoritetet kanë shpërndarë 9.603 tonë metrik ushqime dhe më shumë se 8.32 milionë litra ujë, ndërsa 25.970 pacientë kanë marrë trajtim mjekësor.
Zyrtari venezuelas tha se 29.567 persona të personelit dhe 28.362 vullnetarë janë angazhuar në përpjekjet e ndihmës, të mbështetur nga 4.388 punonjës ndërkombëtarë të shpëtimit.
Gjithsej 87 kampe të përkohshme janë ngritur për banorët e zhvendosur, ndërsa autoritetet kanë regjistruar 1.076 pasgoditje që nga tërmetet fillestare.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), dy tërmete me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, vetëm 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Tërmetet shkaktuan shkatërrime të mëdha, duke nxitur një reagim të gjerë humanitar kombëtar dhe ndërkombëtar.