Numri i milionerëve në Gjermani rritet në 1.78 milionë

Oliver Towfigh Nia
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Numri i milionerëve në Gjermani u rrit në rreth 1.78 milione njerëz vitin e kaluar, me një rritje pre 11.1 për qind më shumë krahasuar me vitin 2024 dhe pasuria e tyre thuhet se u rrit me 12.7 për qind në afërsisht 7.1 trilionë dollarë (6.1 trilionë euro), thanë sot raportet e mediave, transmeton Anadolu.
Gjermania ruajti kështu renditjen e saj të tretë në krahasimin ndërkombëtar. Gazeta e përditshme "Welt" citoi një raport të kompanisë konsulente "Capgemini".
Në "Raportin e pasurisë botërore", botuar çdo vit që nga viti 1997, "Capgemini" përfshin aksione, obligacione, investime alternative si kapitali privat, paratë e gatshme dhe pasuritë e paluajtshme. Koleksionet e artit dhe mallrat e konsumit si makina dhe bizhuteri nuk përfshihen.
SHBA-ja mbeti në krye pasi numri i milionerëve u rrit me 736 mijë në 8.7 milionë, një rritje më e fortë se në çdo vend tjetër. Japonia, e cila është në vendin e dytë, gjithashtu shënoi rritje të konsiderueshme me 436 mijë milionerë shtesë, si dhe Kina në vendin e katërt me 154 mijë milionerë.
Së bashku, katër vendet më të mëdha milionerësh – SHBA-ja, Japonia, Gjermania dhe Kina përbëjnë gati dy të tretat e të gjithë milionerëve (65.7 për qind) në mbarë botën.
Sipas raportit, pasuria e të pasurve të botës u rrit më shpejt në një vit të vetëm se kurrë më parë në nivel global, pasuria u rrit me rreth 8.7 për qind në një rekord prej 98.3 trilionë dollarë (rreth 84.4 trilionë euro). Ndërkohë, numri i individëve me vlerë jashtëzakonisht të lartë neto me asete të investueshme prej të paktën 30 milionë dollarësh u rrit më shpejt në nivel global, me një normë prej 9.4 për qind.
Studimi bazohet në anketa të shumta që përfshijnë 6.510 individë me vlerë të lartë neto në 27 tregje, 144 drejtues të menaxhimit të pasurisë dhe 1.317 menaxherë marrëdhëniesh.