Numri i koreano-jugorëve të burgosur jashtë shtetit rritet me mbi 25 për qind gjatë 4 viteve

Islam Uddin
06 gusht 2026•Përditësim: 06 gusht 2026
Numri i qytetarëve të burgosur të Koresë së Jugut jashtë shtetit është rritur me mbi 25 për qind gjatë katër viteve të fundit, raportoi sot agjencia e lajmeve Yonhap, transmeton Anadolu.
"Numri i koreano-jugorëve të burgosur arriti në 1.325 në 54 vende deri në fund të qershorit", tha ligjvënësi i Partisë Demokratike në pushtet, Kim Joon-hwan, duke cituar të dhënat e Ministrisë së Jashtme.
Numrat treguan një rritje prej 25.6 për qind nga 1.055 të numëruara në 2022.
Kina mban numrin më të madh të koreano-jugorëve të burgosur me 424 raste, e ndjekur nga Japonia 254, Vietnami 204, SHBA-ja 138, Filipinet 61, Kamboxhia 54 dhe Tajlanda 43.
Vietnami pa rritjen më të mprehtë, me shifrën që u rrit gati pesëfish nga 42 në vitin 2022.
Mashtrimi ishte vepra më e zakonshme me 332 raste, e ndjekur nga krimet e lidhura me drogën 291, vrasjet 128, bixhozi 91, vjedhjet 69 dhe sulmet apo ngacmimet seksuale me 52.
Të paktën 34 koreano-jugorë të tjerë u burgosën me akuza të lidhura me rrëmbimin e lidhur me krimin e organizuar, përfshirë mashtrimet e punësimit.