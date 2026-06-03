Norvegjia raporton nivele rekord të konsumit të pijeve energjike tek adoleshentët

Mehmet Solmaz
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Më shumë se gjysma e adoleshentëve norvegjezë të moshës 13 deri në 15-vjeç raportuan se kanë konsumuar pije energjike në vitin 2025, tregon raporti nga Instituti Norvegjez i Shëndetit Publik, duke ngritur shqetësime lidhur me marrjen e kafeinës dhe rreziqet e mundshme shëndetësore tek të rinjtë, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik NRK raportoi se studimi, i cili shqyrtoi konsumin e pijeve energjike nga 2017 deri në 2025, zbuloi se 56 për qind e të anketuarve të moshës 13-15 vjeç kanë konsumuar pije energjike në 2024-2025. Prej tyre, 36 për qind raportuan se i pijnë të paktën çdo javë ndërsa 7 për qind i konsumojnë çdo ditë.
Studiuesit thanë se pijet energjike janë bërë pjesë rutinë e jetës së përditshme për shumë të rinj dhe paralajmëruan se disa adoleshentë po konsumojnë mjaftueshëm kafeinë për të tejkaluar nivelet e rekomanduara të sigurta për të miturit.
Ekspertët shëndetësorë përmendën rreziqet, përfshirë ndërprerjen e gjumit, ankthin, rrahjet e zemrës, dhimbje koke, varësinë nga kafeina dhe në raste ekstreme, helmimin nga kafeina. Të dhënat u mblodhën përpara se Norvegjia të prezantonte moshë minimale mbarëkombëtare prej 16-vjeç për blerjen e pijeve energjike më 1 janar.
Qeveria tha se gjetjet nënvizojnë nevojën për masa për të kufizuar aksesin e të rinjve në pije energjike dhe tregoi se do të monitorojë nga afër ndikimin e kufizimit të ri të moshës. Autoritetet thanë se masa shtesë, përfshirë fushatat e ndërgjegjësimit të publikut dhe iniciativat arsimore, mund të konsiderohen në varësi të tendencave të konsumit në të ardhmen.