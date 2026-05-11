Norvegji, 3 turistë gjenden të vdekur pas zhdukjes së varkës së tyre

İlayda Çakırtekin
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Tre turistë u konfirmuan të vdekur sot pasi varka e tyre e argëtimit u zhduk gjatë natës pranë komunës Smola në distriktin Nordmore të Norvegjisë, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit NRK, tre turistët u raportuan të zhdukur pasi shkuan për peshkim me një grup dhe nuk u kthyen në vendin e rënë dakord në kohë.
Një operacion kërkimi nisi dhe më vonë ata u konfirmuan të vdekur nga autoritetet lokale, ndërsa kombësitë e tyre nuk janë zbuluar, sipas raportit.
Besohet se varka është përmbytur.