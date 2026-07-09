Një zjarrfikës i vrarë në sulmin amerikan ndaj aeroportit në juglindje të Iranit

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Një zjarrfikës është vrarë në një sulm amerikan ndaj objekteve të një aeroporti në qytetin juglindor iranian Iranshahr, tha një zyrtar lokal, ndërsa mediat iraniane raportuan shpërthime të reja në jug dhe juglindje të Iranit, transmeton Anadolu.
Sipas mediave iraniane, Guvernatori i rrethit Iranshahr, Salim Kadkhoda, tha se zjarrfikësi u vra pasi objektet e aeroportit në qytet u sulmuan.
Televizioni shtetëror iranian më herët raportoi për një shpërthim në Aeroportin e Iranshahr-it, ndërsa agjencia e lajmeve Mehr tha se shpërthime u dëgjuan në qytet, i cili ndodhet në provincën Sistan dhe Baluchestan.
Sulmi erdhi pasi mediat iraniane raportuan një valë të re sulmesh amerikane, që kishin në shënjestër disa lokacione në jug dhe juglindje të Iranit.
Më vonë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë kryer sulme shtesë kundër Iranit, me synim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.