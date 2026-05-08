Një zjarr masiv pyjor shpërthen në "zonën e përjashtimit" të Çernobilit në Ukrainë

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një zjarr masiv në pyll shpërtheu në "zonën e përjashtimit" të Çernobilit në Ukrainë, raportoi të premten Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i vendit, transmeton Anadolu.
Autoritetet thanë se erërat e forta shkaktuan përhapjen e shpejtë të zjarrit në më shumë se 1.100 hektarë.
Çernobili është i njohur për shpërthimin dhe zjarrin e vitit 1986 që çoi në një katastrofë të madhe bërthamore.
Në një deklaratë, Shërbimi Shtetëror i Emergjencave tha se përpjekjet e zjarrfikësve në disa zona pyjore janë pezulluar përkohësisht për shkak të kërcënimit që paraqesin objektet shpërthyese.
"Situata është e komplikuar nga moti i thatë, erërat e forta dhe rreziqet nga minat në zona të caktuara, të cilat kufizojnë ndjeshëm përpjekjet e zjarrfikësve", tha ai.
Njësitë nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave, së bashku me pajisje të specializuara dhe personel nga agjenci të tjera, janë vendosur për të kontrolluar flakët, sipas deklaratës.
Ekipet e shpëtimit po punojnë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.