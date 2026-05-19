Një ushtar sirian u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm shpërthyes në Damask

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Një ushtar sirian është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në një shpërthim pranë një ndërtese të Ministrisë së Mbrojtjes në Damask, transmeton Anadolu.
Një njësi e ushtrisë zbuloi një mjet shpërthyes të përgatitur për detonim pranë një prej ndërtesave të ministrisë në zonën Bab Sharqi të Damaskut, bëri të ditur departamenti i medias dhe komunikimit në Ministrinë e Mbrojtjes për agjencinë e lajmeve SANA.
Burimi shtoi se forcat u angazhuan menjëherë për ta neutralizuar dhe çmontuar mjetin shpërthyes, para se një makinë-bombë të shpërthente në të njëjtën zonë, duke vrarë një ushtar dhe plagosur disa të tjerë.
Najib al-Naasan, drejtor i shërbimeve të ambulancës dhe emergjencës në Damask, tha për televizionin Alikhbariah se shpërthimi shkaktoi një viktimë dhe 12 të plagosur.
Asnjë grup nuk mori përgjegjësinë për sulmin.
Incidenti ndodhi teksa administrata e re e Sirisë po punon për të forcuar sigurinë në të gjithë vendin pas rrëzimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, pas 24 vitesh në pushtet.
Assadi u arratis në Rusi, duke shënuar fundin e sundimit të Partisë Baath që nga viti 1963. Një administratë tranzitore e udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Sharaa mori detyrën në janar të vitit 2025.