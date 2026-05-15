Një tërmet me magnitudë 6,7 godet brigjet lindore të Japonisë

Islam Uddin
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6,7 ka goditur brigjet lindore të ishullit më të populluar japonez Honshu, transmeton Anadolu.
Epiqendra u lokalizua rreth 49 kilometra në lindje-juglindje të qytetit Ofunato në provincën Iwate.
Lëkundja sizmike ndodhi në orën 20:22 me kohën lokale (11:22 GMT).
Nuk ka raportime të menjëhershme për dëme materiale apo viktima. Autoritetet po vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe deri në momentin e raportimit nuk është lëshuar paralajmërim për cunami.
Zyrtarët u bënë thirrje qytetarëve të mos përfshihen nga paniku.