Një tërmet 6.3 ballësh godet Lindjen e Largët të Rusisë

Burç Eruygur
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Një tërmet me magnitudë 6.3 ballë goditi sot Gadishullin Kamchatka të Lindjes së Largët të Rusisë, i fundit në një seri lëkundjesh të regjistruara në brigjet e rajonit, transmeton Anadolu.
Duke cituar degën rajonale të Shërbimit të Unifikuar Gjeofizik (UGS) të Akademisë së Shkencave Ruse (RAS), agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti raportoi se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 15.4 kilometrash.
Agjencia tha se epiqendra ishte rreth 183 kilometra nga Petropavlovsk-Kamchatsky, qendra administrative e rajonit Kamchatka. Sipas deklaratës, lëkundjet janë ndjerë edhe në këtë qytet portual.
Tërmeti pasoi një lëkundje me magnitudë 5.6 ballë të regjistruar në brigjet e Kamchatka në orën 06:51 UTC, bëri të ditur UGS-ja.
Tërmeti i mëparshëm u raportua se ishte ndjerë më intensivisht në disa zona të populluara, pavarësisht magnitudës së tij më të ulët.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.