Një tërmet 6.3 ballësh godet Kinën veriperëndimore

Riyaz Khaliq Khaliq
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Një tërmet i fortë goditi sot Kinën veriperëndimore, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Tërmeti me magnitudë 6.3 ballë goditi prefekturën Haixi në provincën Qinghai në orën 17:06 sipas orës lokale, sipas Qendrës së Rrjeteve të Tërmeteve të Kinës, të cituar nga Agjencia e Lajmeve Xinhua.
Studimi Gjeologjik i SHBA-së tha se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash dhe u gjet pranë qytetit Dunhuang në provincën fqinje Gansu, e cila kufizohet me Qinghain.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima ose dëme.