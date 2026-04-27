Një tërmet 6.2 ballë godet ishullin Hokaido të Japonisë

Amir Latif Arain
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Një tërmet me magnitudë 6.2 ballë goditi sot ishullin Hokaido të Japonisë, por agjencia e motit e vendit nuk lëshoi paralajmërim për cunami, raportoi Agjencia e Lajmeve Kyodo, transmeton Anadolu.
Tërmeti u regjistrua 5 ballë mbi shkallën japoneze të intensitetit sizmik prej 7 në rajonin Tokachi të ishullit kryesor verior dhe ndodhi në një thellësi prej rreth 83 kilometrash, sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë.
Pesë ballë mbi shkallën përshkruhet si niveli në të cilin njerëzit e kanë të vështirë të ecin pa u mbajtur pas diçkaje. Nuk pati raportime të menjëhershme për lëndime ose dëmtime në infrastrukturë.
Agjencia e motit përjashtoi lidhjet me një njoftim të vazhdueshëm në lidhje me rrezikun e një tërmeti të fuqishëm që ndodh në rajon. Autoritetet thanë se nuk u vunë re anomali në termocentralin bërthamor Tomari.
Disa shërbime lokale hekurudhore në Hokaido përgjatë Oqeanit Paqësor pezulluan operacionet, por trenat me shpejtësi të lartë "Hokaido Shinkansen" kanë qarkulluar si zakonisht.
Tërmeti ndodhi mes një këshille njëjavore nga agjencia meteorologjike që paralajmëronte për një rrezik në rritje të një tërmeti të fuqishëm pas një tërmeti 7.7 ballë që goditi prefekturën verilindore japoneze të Aomorit javë më parë.
Hokaido është ndër shtatë zonat ku është këshilluar për kujdes.